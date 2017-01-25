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Российские фальшивомонетчики выбирают русский рубль

За 2016 год ЦБ РФ обнаружил 61 046 поддельных рублевых купюр, их совокупный номинал составляет 204,2 млн руб. В 2015 году регулятор выявил больше подделок – 71 949 штук на общую сумму 280 млн руб. Больше всего в прошлом году подделывали пятитысячные купюры. Впервые самыми подделываемыми купюрами пятитысячные стали в конце 2013 года, до этого мошенники предпочитали банкноты достоинством 1000 руб. Теперь же они занимают второе место. На третьем месте по популярности у фальшивомонетчиков банкноты номиналом 500 руб.

Поддельных банкнот иностранных государств ЦБ РФ в 2016 году выявил 4546 штук , 2015 году – 3257 штук. Первое место среди подделок иностранной валюты занимает американский доллар, второе место сохраняет евро, третье место остается за китайским юанем.

В 90-е годы в период гиперинфляции рубли практически не подделывали. Они обесценивались слишком быстро. Причем параллельно ходили как советские, так и российские деньги. Ситуация стала постепенно меняться после деноминации в 1998 году. Соответственно, можно сделать вывод, что у криминальных кругов и представителей теневого бизнеса растет доверие к национальной валюте.

В России достаточно развит теневой сектор экономики, который по грубым оценкам составляет около $300 млрд, например, только сектор интимных услуг – примерно $10 млрд. Естественно, для оборота в теневом секторе очень часто используются наличные. Расчеты кэшем всегда связаны с различными рисками, можно получить «куклу» или просто фальшивые купюры. На фондовом рынке во времена так называемой ваучерной приватизации и скупки у сотрудников акций приватизированных предприятий также в основном использовались наличные деньги и прежде всего доллары. Риски контрагентов были высоки. Однако сейчас далеко не все помнят те далекие времена.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари