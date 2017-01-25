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В России предлагают ограничить расчеты наличными

Как сообщают СМИ, первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о том, что в правительстве не обсуждается вопрос о сокращении объемов расчетов наличными. Однако напомним, что ранее появилась информация о том, что глава Минфина Антон Силуанов призвал депутатов «Единой России» вернуться к обсуждению вопроса об ограничении оборота наличных и предложил начать с запрета на оплату крупных покупок, таких как недвижимость и транспортные средства.

Как мы уже говорили ранее, инициатива Силуанова вполне обоснована и находится в рамках общей стратегии властей по «обелению денежного оборота». Государство стремится к снижению наличных платежей внутри экономики. Считается, что оборот наличности способствует росту теневого сектора. В этом разрезе планомерная политика по развитию систем безналичных платежей не только может способствовать повышению собираемости налогов, но и снизить коррупционные риски. Однако Шувалов заявил, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно. Он заверил, что в ближайшее время никаких законодательных лимитов вводиться не будет, так как любые ограничения в данной сфере воспринимаются населением очень настороженно.

Две полярные точки зрения первых лиц государства говорят о том, что в правительстве не существует единого взгляда по поводу данного вопроса. Но, как говорится, нет дыма без огня. Возможно, правительство наблюдает за реакцией населения и оценивает возможные плюсы и минусы данного решения. Что касается возможного введения ограничений наличных платежей, то мы считаем, это сможет поспособствовать усилению контроля за теневым сектором. В первую очередь за счет снижения доли наличности в экономике. В России в наличном обороте находится 20% денежной массы, а размер теневого сектора, по некоторым оценкам, составлять до $300 млрд.

Максим Романчук, аналитик Альпари