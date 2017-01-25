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Дмитрий Патрушев вошел в Попечительский совет Национальной премии «Бизнес-Успех»

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев вошел в состав Попечительского совета Национальной премии «Бизнес-Успех» – одной из главных в России наград в сфере малого и среднего предпринимательства. Премия, организованная «ОПОРОЙ РОССИИ», Общественной палатой Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив, ежегодно вручается за наиболее успешные проекты в различных сегментах экономики и лучшие муниципальные практики поддержки бизнеса.

23 января 2017 года в Доме Правительства Российской Федерации члены Попечительского совета, заседание которого прошло под председательством первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, обсудили вопросы популяризации малого и среднего бизнеса, развития молодежного предпринимательства и улучшения бизнес-климата в регионах.

Также в этот день в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Бизнес-Успех». Россельхозбанк выступил партнером номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», победителем в которой стал известный российский фермер Олег Сирота – один из наиболее успешных производителей отечественного крафтового сыра элитных сортов. Предприниматель получил от Банка именной сертификат льготного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк» сроком на 3 года.

«Мы заинтересованы в успехах российских аграриев, особенно, когда речь идет о наших клиентах, которым Россельхозбанк помогает расти и развиваться. Сегодня наши сельхозпроизводители на деле доказывают, что Россия в состоянии обеспечить себя не только базовыми продуктами питания, но и деликатесной, высококачественной продукцией, не уступающей зарубежным аналогам, что импортозамещение – это реальность. Банк продолжит поддерживать талантливых предпринимателей, которые вносят большой вклад в продовольственную независимость нашей страны и вместе с нами поднимают флаг отечественного сельского хозяйства», – отметил Дмитрий Патрушев, поздравляя победителя премии.