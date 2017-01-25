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Дальневосточный банк выдал более 30 тысяч карт «Семейная команда» на базе платежной системы «Мир»

Дальневосточный банк приступил к эмиссии кобрендовых карт «Мир» — НК «Роснефть» «Семейная команда». Это полноценная предоплаченная банковская карта, позволяющая оплачивать различные товары и услуги во всей инфраструктуре приема карт «Мир» по России, а также удобный современный инструмент для накопления бонусных баллов в рамках программы лояльности компании «Роснефть».

Расплачиваясь картой при совершении покупок на АЗС «Роснефть» и «ТНК», в сети партнеров программы лояльности и в любых других торгово-сервисных предприятиях, держатель получает баллы, которые можно выгодно и просто (1 балл = 1 руб.) потратить на полную или частичную оплату топлива и других покупок на АЗС «Роснефть» и «ТНК». Карту можно использовать и для хранения денежных средств, беспрепятственно пополнять и снимать наличные. Что примечательно, пополнять банковскую карту «Семейная команда» можно не только традиционными способами, но и прямо на АЗС «Роснефть». Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

Получить кобрендовую карту «Мир» Дальневосточного банка и крупнейшей российской нефтяной компании можно на всех АЗС «Роснефть» на территории Красноярского края. Вместе с основной картой выдаются две дополнительные небанковские, которые можно раздать членам семьи и копить бонусные баллы в 3 раза быстрее. Начисление баллов держатель карты сможет отслеживать в личном кабинете на сайте «Семейной команды».

Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк:

— Дальневосточный банк является банком-партнером одной из самых масштабных в России программ лояльности, которую разработала компания «Роснефть». Для нас это знак высочайшего доверия и признания со стороны национального лидера нефтяной отрасли и нашего ключевого партнера. Мы обладаем богатейшим опытом выпуска пластиковых карт и способны обеспечить участников программы лояльности «Семейная команда» банковским сервисом на самом высоком уровне.

В качестве платформы для карт была выбрана национальная платежная система «Мир» и этот выбор не случаен. России необходимо иметь сильную и независимую финансовую систему и одним из ее кирпичиков является развитая национальная система платежных карт. Осознавая свою сопричастность к становлению и развитию финансовой системы страны уже более четверти века, мы готовы поддерживать такие масштабные и нужные национальные проекты.

В декабре 2016 в Красноярске мы запустили наш кобрендовый проект и на сегодня выдали уже более 30 тыс. карт, что связано с высоким интересом к данному продукту. Мы намерены также активно двигаться и дальше — уже в 1 полугодии 2017 года программа заработает в Иркутской области, Республиках Бурятия и Хакасия, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, а общее количество эмитированных карт превысит полмиллиона.

В наших ближайших планах расширить линейку банковских карт «Семейная команда», выпустив классические и премиальные карты «Мир», в том числе с дополнительными опциями, которые будут совмещать в себе как все преимущества бонусной программы, так и широкие возможности современных пластиковых карт. Таким образом мы рассчитываем занять одну из лидирующих позиций по эмиссии карт национальной платежной системы «Мир» в стране.

Коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков:

— Мы уверены, что карта «Мир» — «Семейная команда», выпущенная Дальневосточным банком, будет востребована, в первую очередь, за счет уникальных преимуществ, которые получают ее держатели. Карта совмещает в себе технологическую базу двух продуктов: весь платежный функционал банковской карты и сервис программы лояльности компании «Роснефть». Получая карту в Красноярском крае, держатели смогут использовать ее по всей стране благодаря широкой инфраструктуре приема национальных карт и крупнейшей в России сети АЗС «Роснефть». Важным фактором в реализации проекта стала также полная готовность банкоматной и терминальной сетей Дальневосточного банка к приему карт «Мир».

В 2017 году проект будет запущен и в других регионах присутствия Дальневосточного банка в Сибири и на Дальнем Востоке. В рамках проекта «Семейная команда» банк планирует выпустить более 500 тыс. кобрендовых карт «Мир».

Справка

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система.

Оператором платежной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК). Задачи НСПК — обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru