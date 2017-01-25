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ВТБ Регистратор приступил к ведению реестра компании «МРСК Центра»

ВТБ Регистратор заключил договор и приступил к ведению реестра акционеров ПАО «МРСК Центра» - одного из лидеров среди компаний распределительного сетевого комплекса в сфере внедрения новейших инновационных технологий.

«ВТБ Регистратор оказывает услуги по ведению реестров более 20 лет. За годы работы мы сформировали клиентскую базу, в которой представлены компании из самых разных секторов промышленности. Мы предоставляем нашим клиентам широкие возможности электронного взаимодействия, информационную безопасность, сертифицированные средства защиты, комплекс качественных корпоративных услуг. Наши возможности позволяют удовлетворять все потребности эмитентов федерального масштаба», - отметил генеральный директор ВТБ Регистратор Константин Петров.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ПАО «МРСК Центра» - один из лидеров среди компаний распределительного сетевого комплекса в сфере внедрения новейших инновационных технологий. Компания ведет бизнес на территории 11-и областей центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании, предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты. Компания ведет свою деятельность в регионах с устойчивыми перспективами экономического роста, что является одним из конкурентных преимуществ.