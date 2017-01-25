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Банк «Союз» сообщает о продлении полномочий председателя правления банка

Банк «Союз» сообщает о продлении полномочий председателя правления банка. Наблюдательный совет банка вновь избрал Олега Панарина председателем правления и продлил его полномочия до 20 января 2020 года включительно.

Решением наблюдательного совета банка «Союз» от 13 января 2017 года председателем правления банка вновь избран Олег Панарин. Его полномочия на посту председателя правления банка продлены до 20 января 2020года включительно.

Олег Панарин имеет более, чем 30-летний опыт работы в секторе финансовых услуг, включающих банки и страхование. Он начал свою карьеру в структуре Внешэкономбанка, в разные годы работал в «Ингосстрахе», «Межкомбанке» и банке «Русский стандарт». Предыдущее место работы - «ТрансКредитБанк», где Панарин входил в состав правления банка и занимал должность вице-президента – директора дирекции «Казначейство».

Главными задачами, поставленными наблюдательным советом банка перед председателем правления, являются повышение рентабельности и операционной эффективности банка, совершенствование бизнес-процессов и системы риск-менеджмента.

Олег Панарин занимает должность председателя правления банка «Союз» с января 2016 года.