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Более 1 млрд рублей направил БрАЗ на экологическую программу в 2016 году

БрАЗ.

Фото http://www.rusal.ru

Инвестиции РУСАЛа в природоохранные проекты БрАЗа в прошлом году превысили 1 млрд рублей. Большая часть средств была направлена на внедрение нового и совершенствование действующего газоочистного оборудования.

Современные газоочистки позволяют улавливать до 99,8% фтористого водорода и твердых фторидов. В 2016 году на БрАЗе ввели в эксплуатацию еще две высокоэффективные установки. На эти цели было направлено более 450 млн рублей. Еще около 136 млн инвестировано в модернизацию действующего газоочистного оборудования.

В 2016 году в корпусе № 8 завершен монтаж системы автоматической подачи сырья, исключающей разгерметизацию электролизеров и попадание вредных веществ в атмосферу. Специалисты предприятия приступили к установке аналогичного оборудования в корпусах № 9 и 10. Стоимость работ по данному проекту году превысила 55 млн рублей.

Для более эффективного дожига отходящих анодных газов в электролизном производстве внедряют горелки, усовершенствованные специалистами завода. В прошлом году на БрАЗе смонтировали 382 таких устройства. Затраты по проекту превысили 135 млн рублей. Порядка 170 млн рублей металлурги направили на реконструкцию шламовых полей, переработку отходов производства и мониторинг воздействия предприятия на окружающую среду.

– Наша компания вкладывает серьезные средства в экологические проекты, – комментирует управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ Евгений Зенкин. – Совершенствование технологии, внедрение современного газоочистного оборудования, системное снижение выбросов – наши главные задачи.

Еще около 150 млн рублей были перечислены на строительство благоустроенного жилья в Центральном округе Братска для переселения жителей поселка Чекановский, находящегося в санитарно-защитной зоне алюминиевого предприятия. В 2016 году были сданы в эксплуатацию два пятиэтажных дома, новые квартиры получили еще 106 семей.

Кроме того, металлурги занимаются экологическим воспитанием школьников. Традиционно заводчане поддержали проведение региональной экологической олимпиады БрГУ. В рамках ежегодной акции «Зеленая неделя РУСАЛа» вместе с волонтерами очистили береговую зону водохранилища от мусора, высадили деревья в детском саду «Ласточка», организовали детский экологический праздник.

Информация о заводе

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено около 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.