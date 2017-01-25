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Протяженность оптической сети «Ростелекома» в Сибири приближается к 25 тысячам километров

«Ростелеком» подвел итоги строительства волоконно-оптических линий связи на территории Сибири в 2016 году. В течение года было проложено более 3300 км ВОЛС. Таким образом, на сегодняшний день широким спектром современных телекоммуникационных услуг могут воспользоваться еще 300 тысяч семей, проживающих как в отдельных домах, так и квартирах. Всего протяженность внутризоновых волоконно-оптических линий связи «Ростелекома» на территории Сибирского федерального округа теперь составляет почти 24188 км. Более 620 тысяч абонентов в СФО пользуются услугами компании по технологии GPON.

Стройка велась в 133 населенных пунктах Сибирского федерального округа. Активнее всего – в Кемеровском, Новосибирском и Красноярском филиалах. Самый большой объём строительства в 2016 году проделал Кемеровский филиал, благодаря этому оптикой в Кузбассе охвачено почти 60 тысяч домохозяйств.

В 2016 году «Ростелеком» продолжил работы по переводу корпоративных и государственных клиентов на новые волоконно-оптические линии связи. В рамках проекта миграции с меди на оптику было переведено почти три тысячи абонентов.

«Сегодня решающим фактором при выборе интернет-провайдера для абонента становится наличие дополнительных сервисов и возможностей, спектр которых намного шире, если услуги предоставляются по оптоволоконному кабелю. Постоянный рост тяжелого контента в общем объеме трафика предъявляет все новые требования к сети оператора, – отмечает Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Поэтому мы продолжим модернизацию наших сетей, чтобы абоненты компании могли пользоваться современными телекоммуникационными услугами и сервисами в полном объеме».

«Ростелеком» в прошлом году активно вел строительство оптической инфраструктуры для коттеджных поселков. В рамках данного проекта было проложено более 550 км ВОЛС. Это позволило предоставить техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету почти 11-ти тысячам домовладений.

При организации интернет-доступа по технологии GPON используются пассивные оптические сети, которые заводятся прямо в квартиру абонента, активное оборудование на пути к абоненту исключается, что повышает степень надежности и качество соединения. Возможности «оптики» позволяют предоставлять пакетные услуги «triple play» – скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию – по одному кабелю.

«Ростелеком» на территории Сибири оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, среди которых – предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и виртуальных частных сетей, оказание услуг внутризоновой, междугородней, международной и спутниковой телефонной связи, IP-телефонии и др.