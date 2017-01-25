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Иркутской области выделено 32,2 млн рублей из федерального бюджета на оборудование для спортшкол

Иркутская область получила субсидию из федерального бюджета в размере 32,2 млн рублей на закупку спортивного оборудования для четырех спортивных школ. Средства выделены Приангарью в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

– В этом году Иркутская область впервые получила субсидию на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ. Министерством спорта Иркутской области была подготовлена заявка в рамках конкурса государственных программ субъектов РФ, по итогам которого область стала получателем одной из самых больших субсидий в размере 32,2 млн рублей, - отметил министр.

Обновить оборудование смогут две областные школы – Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова. Средства также предусмотрены для двух муниципальных школ – специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Братске и специализированной детско-юношеской спортивной школы «Ермак» в Ангарске. По словам Ильи Резника, планируется закупить оборудование для общефизической и специальной физической подготовки спортсменов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.