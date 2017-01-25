Новости

Вместе с доходами населения падает торговля. На 9,5% сократился розничный оборот непродовольственных товаров в Приангарье в 2016 году

В 2016 году населению Иркутской области продано товаров на 298,9 млрд. рублей, это составляет 94,3% к 2015 году.

Как сообщает Иркутскстат, наибольшее падение (на 9,5%) наблюдается в группе непродовольственных товаров, тогда как пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Годовой оборот общественного питания, напротив, вырос 2,1% по сравнению с 2015 годом и составил 12,8 млрд. рублей.