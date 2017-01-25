Новости

Заключенным Иркутской области помогут адаптироваться

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по региону заключено. Его подписали Председатель регионального Правительства Александр Битаров и начальник областного ГУФСИН Анатолий Киланов.

В рамках соглашения Правительство Иркутской области обеспечит условия для оказания заключённым качественной медицинской помощи, в том числе вне исправительных учреждений, получения общего и специального образования и дальнейшего трудоустройства после освобождения из мест лишения свободы. Для трудовой адаптации осужденных региональному ГУФСИН окажут содействие в предоставлении лесных участков для заготовки, переработки древесины и в работе в агропромышленном секторе. Для сбыта продукции помогут наладить взаимодействие с торгово-промышленными организациями.

Соглашение между Правительством Иркутской области и Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по региону будет действовать до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.