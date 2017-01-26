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В Иркутской области подешевело жилье улучшенного качества, а типовые квартиры – подорожали

В конце 2016 года на первичном и вторичном рынке недвижимости Иркутской области соответственно на 5,8% и 0,9% снизилась стоимость жилья улучшенного качества по сравнению с третьим кварталом. При этом типовые квартиры стали дороже (на 3,7% и 0,7%). Любопытно, что снижение цен на такое жилье отмечалось во многих регионах СФО.

В четвертом квартале прошедшего года новое жилье среднего качества (типовые квартиры) продавалось в Приангарье по 46,8 тыс. рублей за квадратный метр, улучшенного качества – по 49,9 тыс. рублей, сообщают в Иркутскстате. Вторичный рынок уступает по стоимости новым квартирам. За каждый «квадрат» бывших в употреблении аналогичных квартир новоселы платили по 36,7 и 44.2 тыс. рублей.

Таким образом, за новизну приобретаемого жилья жители Иркутской области дополнительно платили по 6-10 тысяч за единицу площади.

Высоким уровнем цен на типовое и улучшенное жилье отличается Новосибирская область, где не новые квартиры оценивались в сумму более 50 тысяч рублей за квадратный метр. Дорого обходится желанное новоселье в Красноярском крае, по стоимости первичного жилья он занимает 2-е место из 8-ми регионов, представивших эту информацию, по ценам на вторичном рынке – 4-е место (Иркутская область – соответственно 3-4 и 7 место). Относительно невысокие цены сложились в Кемеровской области: по стоимости нового жилья этот регион находится на 6-7-м месте, а по ценам вторичных квартир замыкает ценовой список. Типовые не новые квартиры в конце года там продавались в среднем по 33,2 тыс. рублей.