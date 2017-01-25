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Невыплата административного штрафа обернулась иркутянам общественными работами

За вождение в пьяном виде двое иркутян получили 30 тысяч рублей штрафа, однако выплачивать его не стали.

В отношении них судебный пристав составил протоколы об уклонении от исполнения административного наказания в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Мировые судьи судебных участков № 17 Свердловского округа г. Иркутска и № 64 Иркутского района назначили мужчинам административное наказание в виде 20 часов обязательных работ каждому.

Теперь нарушители будут заниматься общественно-полезным трудом под контролем судебных приставов. Однако отбывание обязательных работ от уплаты штрафа их не освобождает.

По информации пресс-службы УФССП России по Иркутской области, в 2016 году на исполнении в УФССП России по Иркутской области находилось 16 тыс. 417 исполнительных производств на общую сумму 492 млн рублей о взыскании административных штрафов, наложенных судами за вождение автотранспортного средства в состоянии опьянения. Судебными приставами окончено 3 тыс. 862 исполнительных производства, взыскано 112 млн рублей.