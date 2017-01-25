Новости

Четыре кандидатуры выдвинуто на соискание должности ректора Братского государственного университета

Совещание по выборам ректора Братского государственного университета состоялось в Братске 24 января. В нем приняли участие член Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталий Шуба, председатель Совета ректоров Иркутской области Андрей Хоменко, мэр Братска Сергей Серебренников, ректор БрГУ Сергей Белокобыльский. По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в совещании принял участие первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев.

Участники совещания ознакомились с кандидатурами, выдвинутыми на соискание должности ректора университета. Процесс выдвижения завершен, зарегистрировано четыре кандидатуры.

Заведующий кафедрой «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов» лесопромышленного факультета Братского государственного университета Виктор Иванов (дата рождения 26 августа 1955 года). Является автором 130 научных и учебно-методических работ. Под его руководством защищено две докторских и одна кандидатская диссертации. Стаж научно-педагогической работы составляет 34 года. Награжден почетной грамотой министерства образования РФ (2001 г), почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области (2016 год), имеет почетное звание «Заслуженный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» с 2011 года.

Декан лесопромышленного факультета Братского государственного университета Гарик Гаспарян (д.р. 28 января 1978 года). Является автором 72 научных и методических работ, имеет 15-летний стаж научно-педагогической работы. Награжден почетной грамотой министерства образования и науки РФ (2012 год), почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области (2016 год).

Проректор по научной работе Братского государственного университета Дмитрий Лобанов (д.р. 13 октября 1975 года). Является автором 188 научных и учебно-методических работ в области машиностроения, из них научных работ – 165, авторских свидетельств, патентов и программ – 13. Общий трудовой стаж составляет 26 лет. Стаж научно-педагогической работы – 18 лет. С 2016 года состоит в кадровом резерве на замещение должности ректора БрГУ.

Декан факультета энергетики и автоматики Братского государственного университета Владислав Шакиров (д.р. 19 ноября 1981 года). За период научно-педагогической деятельности опубликовано 103 работы, из них 22 статьи в изданиях из перечня, рекомендованного ВАК, одна монография, пять учебно-методических работ. Под его руководством защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.

В ближайшее время Губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет решение о поддержке одной из кандидатур. Не позднее 9 февраля 2017 года информация по кандидатам и необходимые материалы вузом будут предоставлены в Аттестационную комиссию Минобрнауки России, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.