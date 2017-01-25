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«Черных лесорубов» Иркутской области обязуют возмещать материальный ущерб

Заместитель прокурора Аларского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых мужчин, обвиняемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Установлено, что группа спилила более 43 кубометров сосны, нанеся более 231 тыс. рублей ущерба лесному фонду РФ. Нарушители были задержаны с поличным, с места преступления правоохранители изъяли спиленную древесину, автомобиль «КАМАЗ», трактор «Беларус», бензопилу.

Все лица сознались в незаконной рубке и возместили причиненный ущерб.

Также в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области сообщают, что в 2016 году житель Жигаловского района нелегально вырубил деревья, причинив лесфонду ущерб в крупном размере на сумму более 82 тысяч рублей.

Жигаловский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ, и назначил ему два года лишения свободы условно. Однако осужденный в добровольном порядке причиненный ущерб не возместил, и прокуратура Жигаловского района направила в суд иск о принудительном взыскании нужной суммы.

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.