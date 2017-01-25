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Популярность электронных билетов на ВСЖД в 2016 году выросла на 40%

В 2016 году на ВСЖД в поезда дальнего следования через Интернет было оформлено свыше 593 тыс. билетов, что на 41,2% больше, чем в 2015 году. Таким образом, каждый четвертый проездной документ на ВСЖД – электронный.

По-прежнему большинство пассажиров, пользующихся этой услугой, предпочитают оформлять билеты через сайт ОАО «РЖД»: 68,4% проездных документов приобретено при помощи интернет-ресурса компании. Также билет можно оформить через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС).

С начала нового учебного года стало доступным приобретение на веб-порталах льготных электронных билетов для школьников. С 6 сентября до конца 2016 года было оформлено почти 4 тыс. электронных проездных документов, 98 % из них – через сайт ОАО «РЖД».