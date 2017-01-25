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4 млрд рублей выделили на развитие моногородов Иркутской области

В 2016 году моногородам Иркутской области из федерального и областного бюджетов было выделено более 4 млрд рублей. Для сравнения - в 2015 году объем финансирования развития моногородов составил 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Антон Логашов.

- Средства были направлены на реализацию мероприятий в социальных, жилищно-коммунальных и дорожных сферах, поддержку малого бизнеса, сельского хозяйства. В частности, всем моногородам Приангарья были предоставлены субсидии для малого и среднего бизнеса, - подчеркнул Антон Логашов.

В моногороде Усолье-Сибирское создана территория опережающего социально-экономического развития, зарегистрировано два резидента. Объем инвестиций составил 307,2 млн рублей, создано 68 новых рабочих мест.

Кроме того, в прошлом году были подписаны генеральные соглашения с Фондом развития моногородов, предусматривающие поддержку развития Усолья-Сибирского и Байкальска. Сейчас ведется работа по подготовке заявки на софинансирование по строительству инфраструктуры Усолья-Сибирского.

Все моногорода Иркутской области совместно с региональным Правительством и Фондом развития моногородов разработали проекты программ развития территорий, предусматривающие мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности, развитию городской среды, созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса, реализации инвестиционных проектов, созданию инфраструктурных объектов, а также меры государственной поддержки моногородов. Мероприятия моногородов, предусмотренные в региональных и федеральных госпрограммах, будут финансироваться в приоритетном порядке.

Кроме того, Правительством региона проводится работа по привлечению средств Фонда развития промышленности РФ на проекты развития предприятий. На региональном уровне ведется создание Фонда промышленности Иркутской области. Господдержку на федеральном уровне осуществляет федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.