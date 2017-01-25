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В Иркутске задержана группа бутлегеров

В Иркутской области обезврежена организованная группа, участники которой подозреваются в создании на территории региона подпольных предприятий по изготовлению контрафактного алкоголя.

В ходе следственных действий в подсобных помещениях в Иркутске и Усолье-Сибирском обнаружены два небольших завода по изготовлению суррогатной водки в промышленных объемах.

С предприятий изъято более полумиллиона пустых бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок, а так же федеральных специальных марок с признаками подделки.

Сразу после пресечения деятельности подпольных цехов, в разных районах области одновременно проведено более десяти обысков. Кроме того, полицейские предотвратили попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкогольной продукции с признаками подделки. Ее образцы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители задержали девять активных участников нелегального бизнеса, в их числе предполагаемых организаторов. Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках расследования, полиция принимает меры по установлению всех каналов поставки и реализации фальсификата, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.