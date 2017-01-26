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Рынок одежного ритейла восстанавливается

За 10 лет на российский рынок вышло 288 зарубежных торговых марок. Пик выхода пришелся на 2014 г., когда в России состоялось 68 иностранных «премьер». 2016 г. стал вторым по количеству новых зарубежных марок - 55 международных ритейлеров открыли свои первые магазины в разных городах России, отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

За 10 лет лидерами по стране происхождения стали бренды из Италии (19%), США (17%), Великобритании (9%), Франции (9%) и Германии (5%); по профилю товаров лидировали операторы сегментов «одежда/обувь/белье» (45%), «общественное питание» (17%), «аксессуары» (8%), «косметика и парфюмерия» (7%), а также «товары для детей» (6%).

Для размещения первого торгового объекта одежные бренды выбирают торговые центры

На протяжении последних 10 лет для размещения первого торгового объекта одежные бренды выбирают торговые центры – наиболее успешные объекты с высоким покупательским трафиком покупателей. Так, 15% от общего числа новых торговых марок выходили на рынок в партнерстве с торговыми центрами «МЕГА», расположенными в различных городах России. В качестве первой площадки для развития также выступали «Афимолл City» (6%), «Метрополис» (4%), московские проекты компании Crocus Group («Vegas Крокус Сити», «Vegas Каширское шоссе», «Крокус Сити Молл» - (3%), «Авиапарк» (3%), «Атриум» (2%), «Европейский» (2%).

Наиболее неожиданными локациями для старта стали ТРЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте, где в 2005 г. был открыт первый магазин Marks&Spencer; ТЦ «Феникс» в Жулебино, где некоторое время работал известный датский оператор товаров для дома Jysk, а также ТРЦ «Филлион» (был выбран для первого гипермаркета сети Carrefour).

В 2016 г. около 70% операторов данного сегмента в качестве локации для первой торговой точки выбрали помещения в составе торговых или торгово-развлекательных центров, оставшиеся 30% – предпочли формат street retail или транспортно-инфраструктурные объекты (аэропорты).

Рынок восстанавливается после кризиса

В 2016 г. количество новых игроков, открывших в России свои первые торговые точки, увеличилось на 12% по сравнению с 2015 г., что свидетельствует о восстановлении интереса иностранных торговых операторов к российскому рынку после кризиса. Для сравнения: в 2015 г. на рынок вышло всего 49 новых брендов, что оказалось на 28% меньше, чем в 2014 г.

В структуре распределения новых брендов по профилю третий год подряд лидируют операторы профиля «одежда/обувь/белье», в то время как в 2013 г. преимущество было у концепций общественного питания.

Более 40% операторов, вышедших на российский рынок в 2016 г., работают в ценовом сегменте «выше среднего»: среди них можно выделить молодой британский бренд Charlotte Olympia, марку с «историей» Barbour (одежда; Великобритания), бренд русско-французского модного дома Demurya (одежда), клуб-магазин мужского костюма Ferutdin Zakirov Atelier (Узбекистан/Италия), бутик мужской одежды и аксессуаров John Varvatos (США), бутики шоколада Lindt (Швейцария) и чая Newby London (Великобритания) и другие.

Есть выбывшие

Несмотря на очевидное возобновление активности в сегменте розничной торговли, в 2016 г. с рынка ушло 5 иностранных брендов: стало известно о закрытии магазинов и заведений таких международных операторов как Finlayson (товары для дома; Финляндия), La Senza (белье), Magnolia Bakery (общественное питание; США), германской компанией Tengelmann Group был остановлен проект по развитию продуктовых дискаунтеров Plus, а Inventive Retail Group отказалась от итальянского бренда Prenatal Milano. Однако этот показатель значительно меньше 2015 г., когда Россию покинуло 11 зарубежных торговых операторов или 2014 г., когда ушло 12 брендов.

В лидерах европейские бренды

В 2016 г. по стране происхождения, как и в 2015 г., лидировали торговые марки из Италии (22%), США (13%), Великобритании (11%) и Франции (7%). Также можно отметить активность брендов, родиной которых являются страны постсоветского пространства (Белоруссия, Украина, Армения, Узбекистан).

В 2016 г. большинство международных операторов (более 80%) освоение нового рынка начали со столичного региона: это объясняется совокупностью факторов, в числе которых не последнее место занимает наличие значительного объема качественных торговых площадей. Московский рынок остается очень привлекательным для старта новых розничных проектов.

Многие международные операторы в разные периоды заявляли о своих намерениях развиваться в России. С большой долей вероятности уже в 2017 г. откроются первые торговые объекты таких операторов как Disney Store, Eataly, Mauboussin, Patchi, Zlocci Store, Presse Café, Tucano Coffee и пр.

Евгения Хакбердиева, руководитель отдела торговых центров, Knight Frank, отметила: «Последние 10 лет мы наблюдаем стабильный интерес международных брендов к российскому рынку. Приятно осознавать, что с каждым годом количество новых ритейлеров растет, и даже сложные экономико-политические периоды не останавливают торговых операторов из тех или иных стран открывать свои магазины в России. Мы уверены, что в ближайшие несколько лет на нашем рынке состоится еще больше «премьер», в том числе и долгожданных, тем более что сейчас складываются очень благоприятные условиях для выхода: наличие качественного предложения и растущего спроса».

За 10 лет на российский рынок вышло 288 зарубежных торговых марок. Пик выхода пришелся на 2014 г., когда в России состоялось 68 иностранных «премьер». 2016 г. стал вторым по количеству новых зарубежных марок - 55 международных ритейлеров открыли свои первые магазины в разных городах России, отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.