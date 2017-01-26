Новости

Как отдыхают топ-менеджеры

Руководители крупных компаний чаще планируют и берут отпуск, нежели топ-менеджеры средних и малых предприятий, к тому же во время отдыха им реже приходится удаленно решать рабочие вопросы. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле 2016 г.

Летом 2016 года был проведен опрос топ-менеджеров российских компаний о том, был ли у них в течение года отпуск, и где они его проводили. Большинство опрошенных (70%) указали, что не были в отпуске, причем руководители крупных предприятий отмечали это значительно реже, нежели представители микробизнеса (48% против 78% соответственно). Около трети предпринимателей уходили в отпуск (30%), но проводили его в основном в России (20%).

О планах до конца года взять отпуск в июле 2016 года сообщали 62% топ-менеджеров, и чем крупнее предприятие, тем чаще топ-менеджеры планировали отдых (59% среди микро- и 74% среди крупных организаций). Отдыхать собирались чаще всего в России (38%) и в Европе (5%), а каждый десятый заранее не строил конкретных планов (11%).

Более половины топ-менеджеров (58%) работали в своем последнем отпуске: 18% выходили на работу и 40% подключались к решению вопросов удаленно. Не работали в отпуске 42% опрошенных, и чаще об этом сообщали руководители крупных организаций (60%).

Мария Мицура, руководитель направления исследований транспорта и туризма Аналитического центра НАФИ: «Готовность отправиться в отпуск для руководителей предприятий во многом зависит от возможности дистанционного решения срочных рабочих вопросов (влияют уровень развития технологий и корпоративная культура)

Скорее всего поэтому реже остальных о прошедшем или планируемом отпуске сообщали представители предприятий Приволжского и Дальневосточного федеральных округов, формат дистанционной работы в которых не является типичным. По нашим данным, представители данных регионов чаще остальных не удовлетворены качеством телекоммуникационной инфраструктуры. Представители Центрального федерального округа, напротив, чаще готовы поделиться опытом удаленной работы на отдыхе».