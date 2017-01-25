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Получать подарки могут все, а вот ловить их не каждый. Почти 400 сибиряков поймали подарки от "Ростелекома"

«Ростелеком» подвел итоги интерактивной игры «Лови подарки», которая прошла с 28 ноября по 26 декабря 2016 года. В игре приняло участие свыше 90 тысяч человек по всей России, более 10 тысяч из них сибиряки.

«Игра «Лови подарки» была разработана специально для абонентов компании «Ростелеком» с целью поощрения самых активных пользователей ценными призами, - комментирует заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. - Компания намерена продолжить конкурс в этом году, сделав его еще более привлекательным, игровым и интерактивным».

В течении месяца клиенты компании обменивали бонусы на «ловушки» и караулили подарки. Каждой «Ловушке для подарков» присваивался порядковый номер, который организаторы вносили в последовательный номерной список в порядке поступления записей в базу данных. Скидки на услуги связи (телекоммуникационные призы) получил каждый сотый и каждый 550 участник игры. Физические призы – комплекты «Интерактивное ТВ 2.0», телевизоры и супер-приз – набор из телевизора, планшета и смартфона, разыгрывали по специальным формулам. Более подробная информация о правилах игры здесь.

Таким образом, 376 сибиряков выиграли телекоммуникационные призы. Скидку 25% на услуги «Домашний Интернет» получило 280 человек. Самое большое число победителей в Новосибирской области (57 человек), Красноярском крае (45 человек) и Иркутской области (40 человек).

Скидку 100% на услуги «Домашний Интернет» получили 60 абонентов. В этой номинации впереди оказались красноярцы (15 человек), жители Иркутской области на втором месте (11 человек). Тройку лидеров замкнули новосибирцы (10 человек).

32 абонента компании получили скидку 25% на использование абонентской линии услуги «Домашний Телефон».

Сто процентную скидку на использование абонентской линии услуги «Домашний Телефон» получило 4 человека: два абонента в Иркутской области и по одному в Новосибирской и Омской областях.

Физические призы: комплект «Интерактивное ТВ 2.0», телевизор Samsung, набор из телевизора Samsung, планшета Galaxy Tab и смартфона уедут в Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Красноярский и Забайкальский края. Ценные призы будут доставлены курьерской службой до 28 февраля 2017 года.