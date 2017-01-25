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Промсвязьбанк автоматизирует обмен данными с госорганами с помощью решения от R-Style Softlab

Промсвязьбанк заключил контракт с ИТ-компанией R-Style Softlab на поставку и внедрение «коннекторов» для электронного взаимодействия финансовых учреждений с государственными информационными системами (ГИС) и ведомствами, подключенными к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Коннекторы» представляют собой веб-модули из линейки продуктов RS-Connect. В рамках договора разработчик внедрит в Промсвязьбанке шесть подсистем RS-Connect: «Обмен с ГИС ЖКХ», «Обмен с ЦИК», «Обмен с ФСПП», «Обмен с ФНС», «Обмен с ПФР», «Обмен с ГИС ГМП».



К выполнению работ кредитное учреждение привлекло еще одного вендора — Инновационный центр банковских технологий (ИЦБТ), который будет осуществлять общее руководство проектом со стороны банка, организацией тестирования внедряемых модулей и доработкой ИТ-систем финансовой организации под новое программное обеспечение.

Реализация этого проекта позволит банку сократить расходы на обмен данными с госорганами, минимизировав ручной труд сотрудников, увеличить объемы бизнеса за счет предоставления дополнительных сервисов существующим клиентам, а также привлечь новых пользователей банковских услуг и продуктов.



«На сегодняшний день существует порядка шести государственных систем, с которыми банкам необходимо в законодательном порядке обмениваться данными, — прокомментировал Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка. — Для электронного взаимодействия с ними, с нашей точки зрения, лучше всего подходят платформенные решения, построенные по модульному принципу, чтобы можно было в любой момент выбрать ту систему, которая необходима. После выполнения условий контракта мы рассматриваем возможность установки и других модулей RS-Connect — для интеграции с единой системой нотариата России, федеральной таможенной службой, единым федеральным реестром сведений о банкротствах и другими ведомствами».



«Сейчас на рынке мы наблюдаем масштабное внедрение систем для взаимодействия с СМЭВ, что подтверждает высокую востребованность «коннекторов» у банков, — отметил генеральный директор R-Style Softlab Андрей Галковский. — Эти решения, в первую очередь, приобретаются для автоматизации обмена с госорганами, но в дальнейшем на основе данных из СМЭВ банки смогут предложить своим клиентам новые сервисы, такие как предоставление информации о задолженностях и начислениях, поиск и проверка контрагентов по различным базам и другие».

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru