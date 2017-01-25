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Правительство Иркутской области поддерживает продление сроков запрета на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

Правительство Иркутской области поддерживает продление сроков запрета на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщил Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.

Предложение о продлении сроков действия ограничений на 60 дней, которое подготовил федеральный Роспотребнадзор, поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. С 26 декабря 2016 года по поручению Председателя Правительства РФ Роспотребнадзор ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием спирта более 25 % на 30 суток.

- Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей принес свои результаты – удалось избежать новых случаев отравлений суррогатами. Поэтому мы поддерживаем инициативу федерального ведомства по продлению ограничений реализации такого рода продукции, - подчеркнул Александр Битаров.

Напомним, в декабре 2016 года Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева обращение с просьбой поручить оперативно разработать и принять нормативный правовой акт, запрещающий оборот спиртосодержащей непищевой продукции с высоким содержанием спирта на территории Российской Федерации.

Запретительные меры были приняты после того, в период в результате отравления суррогатным средством «Боярышник», который содержит метиловый спирт, в Иркутской области пострадали 123 человека, 76 из них погибли, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.