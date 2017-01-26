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Сбербанк подарил книги из своей корпоративной библиотеки 150 вузам страны

В День студента Корпоративный университет Сбербанка подарил книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. В Иркутской области уникальная коллекция новейшей бизнес литературы ведущих авторов мира пополнила библиотеки сразу трех вузов - Иркутского государственного университета, Иркутского национального исследовательского технического университета и Байкальского государственного университета. Кроме того, каждый вуз получил специальный годовой доступ к электронной версии изданий.

Поздравил студентов и вручил комплект книг в дар Байкальскому государственному университету председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников.

- В библиотеке Сбербанка сегодня собраны лучшие издания известных авторов, и каждый сможет найти нужную для себя книгу, которая поможет в саморазвитии, научит работе в команде, позволит получить новые знания и расширить свой кругозор в самых разных сферах. Такой подарок, мы надеемся, по достоинству оценят студенты и преподаватели, - отметил глава Байкальского банка.

Анатолий Песенников принял участие в открытии памятной доски, установленной в корпусе вуза, которая гласит, что с 1912 года в Иркутске начали открываться школьные сберегательные кассы, первая из них появилась в Александро-Мариинском училище, историческое здание которого сегодня является визитной карточкой БГУ.

- Байкальский госуниверситет и Сбербанка давно и плодотворно сотрудничают. Реализуются зарплатные и кредитные программы. Несколько лет назад мы одними из первых в России приступили к совместной реализации масштабного проекта по внедрению кампусной карты с широкими it-возможностями. В прошлом году совместно с крупнейшим в стране банком открыта базовая кафедра «Банковское дело и ценные бумаги», налажена соответствующая инфраструктура. Все это позволяет существенно повысить качество образования, приблизить его к потребностям банка, - сказал Александр Суходолов.

В период визита состоялась встреча Анатолия Песенникова со студентами вуза. Руководитель банка ответил на вопросы по дальнейшим тенденциям развития банковской системы и услуг, сотрудничеству с вузом, а также поделился своей собственной историей карьерного роста.