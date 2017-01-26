Новости

Авторынок нащупал дно

Продажи на российском автомобильном рынке снижаются четыре года подряд. По сравнению с 2012 годом они упали более чем в два раза. Наиболее сильно, то есть фактически на треть, просели продажи в 2015 году. В прошлом году падение по разным оценкам составило 10-12%. Главные причины – снижение потребительского спроса и подорожание автомобилей на фоне ослабления рубля.

На наш взгляд, 2017 год может стать позитивным для российского автомобильного рынка. В пользу этого говорят данные за последние месяцы 2016 года, когда падение продаж приостановилось. Впрочем, этот тренд ещё нуждается в подтверждении. Похожая ситуация была в начале 2015 года, когда продажи в весенние месяцы были оптимистичными. Но это был «сезонный фактор», а летом продажи сильно просели.

Ещё одна тенденция рынка – смещение потребительского спроса в бюджетный сегмент. Так, осенью 2016 года заметно выросли продажи на вторичном рынке автомобилей. Кроме того, выросла доля продаж у российских производителей, существенную часть линейки которых составляет как раз бюджетный сегмент. Доля «АвтоВАЗа» выросла до 18,7%. «АвтоВАЗ» продолжает активную экспансию на экспортные рынки, что позитивно скажется на объёме продаж.

Последний всплеск продаж автомобилей в России был в 2011-2013 годах. Значит, купленным тогда машинам уже 4-6 лет – рекомендуемый срок использования автомобиля. Многие из тех, кто откладывал покупку автомобилей в последние 2-3 года, сделают это в этом году. Последние месяцы российская экономика подаёт позитивные сигналы, это должно отразиться и на потребительском спросе. На наш взгляд, в 2017 году наиболее вероятен небольшой рост продаж.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари