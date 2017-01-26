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Доля «кредитных» автомобилей увеличивается в общих продажах

В 2016 году количество выданных автокредитов выросло на 13,8% по сравнению с 2015 годом и достигло 552,4 тысяч. При этом в 4 квартале 2016 года темпы выдачи автокредитов были еще выше – рост на 23,2% до 161,3 тысяч. Также существенно выросла в 2016 году доля «кредитных» автомобилей в структуре авторынка - до 44% (+7 процентных пунктов), сообщает НБКИ.

По информации 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2016 года количество проданных в кредит автомобилей составило 552,4 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,8% (в 2015 году - 485,3 тыс. единиц). При этом в 4 квартале 2016 года темпы роста автокредитования были еще выше – на 23,2%, а количество «кредитных» авто составило 161,3 тыс. ед. (в 4 кв. 2015 года - 130,9 тыс. ед.)

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2016 году сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 255,3 тыс. единиц (в 2015 году – 1 308,5 тыс. ед.). При этом в четвертом квартале 2016 года, впервые за 2 последних года был отмечен рост рынка новых автомобилей – на 8,5% до 367,5 тыс. единиц (в 4 кв. 2015 года – 338,7 тыс. ед.).

Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих продажах. Так, в 2016 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 44,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,9 п.п. (в 2015 году - 37,1%).

«Несмотря на продолжающееся второй год падение автомобильных продаж, темпы выдачи автокредитов и, соответственно, их доля в структуре авторынка неуклонно растут, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем, качество автокредитов продолжает ухудшаться, превысив уровень 9% (доля просроченной задолженности свыше 30 дней). Тем не менее, в этом сегменте розничного кредитования ситуация с просрочкой существенно лучше, чем в случае с необеспеченными кредитами. Если говорить о факторах, продолжающих сдерживать развитие не только автокредитования, но и всего авторынка, то, по нашему мнению, главным из них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения».

«Действительно, авторынок четвертый год подряд демонстрирует падение, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Однако результаты 4 квартала 2016 года вселяют оптимизм: впервые за два последних года был отмечен квартальный рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Что касается роста доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой продлевается и на 2017 год. Таким образом, автокредитование остается для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан – одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей».