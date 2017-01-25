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В Иркутске остановочный павильон оборудовали видеонаблюдением и wi-fi

В Иркутске на остановке общественного транспорта «Жуковского» установили остановочный павильон нового поколения, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Как пояснила заместитель председателя комитета экономики администрации Иркутска Юлия Ашуркова, новый павильон отвечает современным требованиям: оборудован видеонаблюдением, имеет электронное табло, на котором будет отображаться расписание транспорта в реальном времени, оснащен системой звукового оповещения граждан и, что особо интересно молодежи, там будет работать бесплатный wi-fi.

– В этом году мы планируем установить около двадцати таких павильонов. Все они, как и этот, будут установлены в рамках частно-муниципального партнёрства. Из бюджета города на эти цели средства выделяться не будут. Учитывая близость к этому остановочному пункту двух крупных вузов, мы решили установить первый павильон здесь 25 января в качестве подарка ко дню студента, – отметила Юлия Ашуркова.