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«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на январь 2017 года, «АктивКапитал Банк» улучшил свои позиции по сравнению с аналогичными рейтингами на начало 2016 года.

Наиболее существенная динамика за год наблюдается по активам нетто (133 место) и по кредитному портфелю (96 место) – по каждому из этих показателей Банк поднялся на 22 пункта. По капиталу Банк занял 133 место (+ 3 пункта), по вкладам физических лиц - 77 место (+18 пунктов).

Среди банков Самарской области «АктивКапитал Банк» по состоянию на январь 2017 года занимает 3 место по активам нетто и по капиталу, 2 место по кредитному портфелю, 1 место по вкладам физических лиц.

Справочная информация:

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.