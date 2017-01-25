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Мэрия призвала иркутян сообщать о бездействии управляющих компаний

В Иркутске продолжается проверка работы управляющих компаний по уборке снега во дворах. В частности, был проверен двор дома №11«Б» на бульваре Рябикова, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснила руководитель ТОС «Синюшина гора» Любовь Костромина, по итогам собрания жителей принято решение создать ТСЖ. С тех пор управляющая компания «Иркут», обслуживающая этот дом, прекратила выполнять свои обязанности. Снег на территории не убирался долгое время. По словам главы Свердловского округа Светланы Колотовкиной, в данном случае управляющая компания, договор с которой никто не разрывал, по закону обязана продолжать обслуживание дома до момента определения ТСЖ другого подрядчика. Но компания уклоняется от исполнения своих обязанностей, в связи с чем уже неоднократно привлекалась к административной ответственности и будет привлечена вновь.

– Основная проблема в том, что жители исправно оплачивают услуги управляющих компаний, но редко пользуются своим правом контролировать работу этих организаций. Любой собственник квартиры, имеющий договор с управляющей компанией, может требовать его исполнение, – отметила Светлана Колотовкина,

В случае, если управляющая компания не реагирует на замечания жильцов, можно обратиться в орган жилищного надзора или в администрацию округа, которые могут предпринять административные меры воздействия.

Для удобства жителей в Свердловском округе работает горячая линяя: 52-03-50. Телефоны горячих линий работают также в других округах Иркутска. В Правобережном округе можно позвонить по телефонам 52-03-83 и 24-11-20, в Октябрьском – 52-00-06 и 52-02-48, в Ленинском – 52-02-23. ​