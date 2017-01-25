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Состоялся отбор бизнес - проектов в Инвестиционный Фонд малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ»

23 января в рамках Национальной предпринимательской премии «Бизнес успех» состоялся отбор бизнес - проектов Инвестиционного Фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ». Участники отбора представили членам жюри историю своего бизнеса и возможные перспективы его развития. Молодые предприниматели презентовали шесть проектов: пять производственных и один в категории «молодежные проекты».

Победителем отбора стал Денис Булавин из Москвы с проектом ООО «Плейпад». Идея производства отечественного детского планшета показалась жюри наиболее перспективной. По итогам оценки всех выступлений, финалистами отбора также стали Валерий Разенков ООО «ЮЗСТ» (производство стеклянной тары) и Станислав Боков «Coffee3» (открытие сети кофеен).



Бизнес - идеи конкурсантов оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли: Сокова Алена, руководитель Инвестиционного фонда ПСБ и «ОПОРЫ РОССИИ»; Макаров Михаил, Заместитель директора Фонда Развития Промышленности; Гаврилов Роман, Руководитель блока «Малый и средний бизнес» банка «Возрождение»; Базилевская Вероника, предприниматель, эксперт по МСБ, франчайзингу, онлайн образованию и электронной коммерции; Артемьев Артем, Член Высшего совета «Единой России», председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, основатель компании «Уральская гиря»; Бакаев Рустам, Заместитель управляющего директора по развитию малого бизнеса - начальник управления Промсвязьбанк.

Все участники отбора получили рекомендации относительно дальнейшего вектора развития своего бизнеса от опытных предпринимателей России, которые сотрудничают с Инвестиционным Фондом Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ».



О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru