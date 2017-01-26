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Заместителем Председателя Правления, членом Правления Связь-Банка назначен Сергей Малышев

Заместителем Председателя Правления, членом Правления Связь-Банка назначен Сергей Малышев. Приоритетной задачей С. Малышева станет развитие розничного бизнеса Банка.

С. Малышев родился в 1974 году в Удмуртской АССР, в 1997 году окончил Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, получил дополнительное образование в Лондонской школе бизнеса.

Карьеру в банковской сфере С. Малышев начал в 2005 году. С 2005 по 2009 год работал на руководящих должностях в ОАО «Альфа-Банк» по направлению стратегического развития партнерства и программ лояльности розничного бизнеса.

С конца 2009 года по сентябрь 2016 года занимал должности Заместителя Председателя Правления Московского банка Сбербанка России, Директора Управления международного розничного бизнеса, затем Старшего управляющего директора Сбербанка.

В Связь-Банке Сергей Малышев уже приступил к разработке и реализации новой стратегии в розничном и малом бизнесе. Приоритетом является повышение прибыли за счет создания эффективного высокотехнологичного «Легкого Банка» на основе современных ИТ-решений, оптимальной сети, а также клиентоцентричной модели продаж и обслуживания.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.

Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».