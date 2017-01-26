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Есть ли у Трампа шансы обрушить цены на нефть?

В связи с недавней инаугурацией Дональда Трампа участников товарного рынка стала не на шутку интересовать судьба энергетической отрасли США и, в частности, цен на нефть. Ведь в своей предвыборной кампании Трамп обещал нефтяникам и газовикам многое и прочил большие перемены. Среди основных решений, которые намерен осуществить новый президент: снятие ограничений на добычу углеводородов, увеличение собственной добычи и полный отказ от импорта нефти из-за рубежа.

Подобные планы не могут не радовать американских нефтяников, но суждено ли им сбыться? На наш взгляд вероятность этих событий не так высока, как кажется многим. Паника по поводу того, что на фоне соглашения ОПЕК американская нефть хлынет на рынки и вновь обрушит цены, напрасна. Полагать именно так позволяют следующие факты.

Наращивание добычи в США будет происходить за счет сланцевых месторождений. Качество и себестоимость такой нефти оставляют желать лучшего, не говоря уже об экологической составляющей вопроса. Не думаю, что Дональд Трамп ставит своей задачей отравить нацию, ради того, чтобы показать фигу саудитам (Саудовская Аравия – основной поставщик нефти в США).

Точная себестоимость барреля сланцевой нефти неизвестна, но по нашим подсчетам она варьируется в коридоре от $35 до $50 за баррель в зависимости от сложности месторождения, затрат на добычу и транспортировку. Последняя играет важную роль в процессе экспорта нефти за рубеж. Дело в том, что из-за особенностей месторождений транспортировка такой нефти по трубе не имеет смысла, поэтому для перевозки используют железнодорожный и автомобильный транспорт, а для экспорта – морской. Отсутствие возможности подвести трубу к порту является большой проблемой, а наполнять танкер, переливая нефть ведерками, – долго и глупо, хотя такой способ встречается. Но это единичные поставки, а поставить этот процесс на конвейер невозможно.

Использовать данную нефть внутри страны можно, но полностью вытеснить импортную за счет сланца вряд ли удастся. Эта нефть низкого качества и не годится для глубокой переработки, а законодательство США требует от своих производителей высококачественного бензина, дизеля, керосина и т.д.

Опираясь только на эти факты (проблемы с транспортировкой, себестоимость, неэкологичность и низкое качество) позволяют нам более трезво смотреть на ситуацию. Да и статистика последних дней показывает, что цены на нефть держатся выше $50 за баррель, а коммерческие запасы нефти в США и количество буровых установок не спешат прирастать. Мы полагаем, что сланцевого бума ждать не стоит, а обещания Трампа вряд ли будут реализованы в полной мере.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари