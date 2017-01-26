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Россельхозбанк объявил итоги деятельности за 2016 год

В 2016 году Россельхозбанк достиг целевых показателей по ряду ключевых направлений своей деятельности и впервые за последние 3 года показал положительный финансовый результат, получив прибыль после налогообложения в размере 909 млн рублей (без учета событий после отчетной даты – СПОД). По оценкам Банка, с учетом СПОД чистая прибыль составит более 0,5 млрд рублей.

Активы Банка за 2016 год увеличились на 5,4% и составили 2,89 трлн рублей.

В 2016 году Банк последовательно работал над изменением структуры пассивов, замещая привлечение с зарубежных финансовых рынков средствами клиентов. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов увеличилась до 65,6% (на 13,3 п.п.). Объем клиентских средств увеличился на 34,9%, до 1,56 трлн рублей, в том числе привлеченных средств населения – на 26%, до 604,2 млрд рублей.

Совокупный объем кредитного портфеля Банка на 01.01.2017 составил 1,74 трлн рублей, увеличившись по сравнению с результатом 2015 года на 2,0%. Из них 325,2 млрд рублей приходится на кредиты населению, прирост по сравнению с 2015 годом составил 11,2%.

В прошлом году Россельхозбанк внес существенный вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса России. По сравнению с 2015 годом объем выдач кредитов в данном сегменте увеличился в 1,6 раза и составил 1,031 трлн рублей. Кредитный портфель Банка в АПК составил 1,2 трлн рублей.

Одним из важнейших направлений деятельности Банка остается кредитование проведения сезонных работ. Так, по итогам 2016 года на проведение посевной и уборочной кампаний было направлено 260 млрд рублей заемных ресурсов. Прирост показателя по отношению к 2015 году достиг 36,9%. Доля Банка на рынке кредитования сезонных работ составила 75%.

Кредитная поддержка Россельхозбанка позволила отечественным аграриям достичь значимых успехов, в частности, получить рекордный урожай зерновых культур и выйти на ведущие позиции среди стран-экспортеров зерна.

Таким образом, в 2016 году Россельхозбанк выполнил поставленные задачи по финансовой поддержке сельскохозяйственной отрасли, увеличил свою долю на рынке и укрепил позиции в обеспечении продовольственной безопасности и раскрытии экспортного потенциала России.

Показатели приведены на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) без учета событий после отчетной даты.