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Кампусный проект Бинбанка стартовал в крупнейшем вузе Хабаровска

Финансовые и нефинансовые сервисы теперь доступны студентам и преподавателям Тихоокеанского государственного университета.

Кампусная карта Бинбанка – это карта MasterCard с технологией бесконтактной оплаты PayPass, позволяющей делать покупки в одно касание с POS-терминалом (не только картой, но и смартфоном). Одновременно карта является пропуском на территорию университета, электронным читательским билетом, зарплатной картой для преподавателей и картой для начисления стипендии.

На остаток по карте начисляется до 5% годовых. Карта позволяет без комиссии снимать средства не только в банкоматах группы Бинбанка и устройствах ее партнеров, но и в банкоматах любых других банков (в сторонних банкоматах комиссия не взимается при снятии средств в пределах 30 тыс. рублей в месяц). Держатель карты может подключить программу лояльности «Бинбонус», в рамках которой клиенту возвращается до 5% средств от каждой покупки.

Функционал кампусной карты будет расширяется. В разработке мобильное приложение для студентов, позволяющее получить ряд дополнительных сервисов: узнавать расписание занятий в режиме онлайн, статус учебных задолженностей, использовать карту как студенческий билет и электронный кошелек, пользоваться смартфоном вместо кампусной карты.