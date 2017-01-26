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ВТБ в Иркутске в 2016 году предоставил корпоративным клиентам гарантии на 1,25 млрд рублей

ВТБ в Иркутске в 2016 году предоставил корпоративным клиентам 133 банковские гарантии общим объемом 1,25 млрд рублей.

Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области прокомментировала: «Наибольшим спросом гарантии пользуются у предприятий, занимающихся поставками медицинской техники, оборудования и лекарственных препаратов (60% от общего количества гарантий). По объемным показателям гарантийных сделок лидируют компании дорожно-строительной отрасли (64% от общего объема). Среди представителей других отраслей, которые регулярно обращаются в банк за гарантиями, отмечу представителей торговли - на ритейлеров и дистрибьютеров приходится почти четверть от общего объема гарантий, выданных в 2016 году».

ВТБ предоставляет все виды гарантий, предусмотренные законодательством РФ и международной практикой. «Так, в 2016 году ВТБ в Иркутске оформил для ОАО «Международный аэропорт Иркутск» гарантию в иностранной валюте в пользу IATA - Международной ассоциации воздушного транспорта. Банковская гарантия – необходимое условие для аккредитованных агентов IATA, членами которой являются более 240 компаний-авиаперевозчиков. ВТБ выступает гарантом «Международного аэропорта Иркутск» перед IATA не первый год. Нам приятно, что клиент вновь выбрал наш банк для гарантийного обслуживания».