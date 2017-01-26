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Меньше, но больше: итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи по Иркутской области

В Приангарье отмечено численное сокращение и укрупнение крестьянских (фермерских) хозяйств, согласно предварительным данным прошедшей в России сельскохозяйственной переписи. Этот процесс коснулся также индивидуальных предпринимателей. В сравнении с предыдущей переписью (2006г.) количественные потери составили 26-28%, а средняя земельная площадь выросла в 3-4 раза, сообщают в Иркутскстате.

Переписью учтено 2416 фермерских хозяйств и 67 предпринимателей. Фермерские наделы в Приангарье относительно невелики, в расчете на одно хозяйство приходится 189 гектаров (в 2006г. – 65). Для сравнения: в целом по России фермерские владения в среднем по 269 га, в Сибирском федеральном округе – 373.

Из всех муниципальных образований Приангарья самые крупные хозяйства фермеров в Тулунском районе – в среднем по 675 га.

Далее следуют Черемховский район – 632 га, Аларский район – 548, Заларинский – 461, Братский – 403, Зиминский – 400, Качугский – 311, Боханский район – 265, Усольское и Чунское районные муниципальные образования – 239 и 230 га.

А вот рейтинг районов с самыми крупными хозяйствами индивидуальных предпринимателей получился совсем другим. Впереди, с большим отрывом, Аларский район, где предпринимательский надел – 2978 гектаров. Иные сельхозорганизации не располагают таким ресурсом, в среднем на одну организацию (без микропредприятий) Братского, Балаганского, Иркутского районов приходится по 2,1-2,2 тыс. га. В Нукутском и Братском районах каждый предприниматель работает на участке площадью более тысячи гектаров.

Индивидуальное предпринимательство в аграрной сфере практикуется не во всех районах. Но в целом у предпринимателей Иркутской области фронт работ немалый, участки в среднем по 402 гектара (прежде было – 98), это больше чем по стране и СФО (соответственно 140 и 380 га).