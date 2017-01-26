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В Иркутске общественный транспорт стал ходить чаще и лучше

В 2016 году в Иркутской области выросла регулярность движения маршрутных автобусов, доля фактически выполненных рейсов без нарушения расписания составила 97,3% против 93,2% в 2015г.

По информации Иркутскстата, работающим по расписанию автомобильным транспортом общего пользования за год перевезено 147,1 млн. пассажиров (103,9% к 2015г.), пассажирооборот вырос на 9,7%.

За год перевезено 7,4 млн. тонн различных грузов, что меньше предыдущего года на 11%.

Но за счет возросших расстояний грузооборот автотранспорта вырос на 5% и составил 392,7 млн. тонно-километров.