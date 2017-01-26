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В Иркутске за взятку осужден инспектор ДПС

Кировский районный суд г.Иркутска признал виновным инспектора ДПС ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» в получении взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством (п.«б» ч.5 ст.290 Уголовного кодекса РФ).

Суд установил, что в августе 2016 г. в районе сквера им. Кирова г.Иркутска сотрудники ДПС остановили водителя из Усть-Илимска за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.12.17 КоАП РФ (движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств).

При проверке документов на автомашину по автоматизированным учетам посредством устройства мобильного доступа «Барс», установленного в салоне служебного автомобиля ДПС, инспектор установил отсутствие сведений о регистрации на остановленную автомашину, о чем сообщил ее владельцу. Далее инспектор, позвонил в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», где дежурный проверил автомашину по автоматизированному учету «ФИС-М» и сообщил инспектору, что машина в установленном порядке поставлена на регистрационный учет и документы на нее подлинные.

Однако инспектор решил получить деньги от водителя, и сообщил последнему, что машина по автоматизированным учетам не значится, соответственно может находиться в розыске или является незарегистрированной.

Кроме того, инспектор ДПС, осмотрев свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства, высказал сомнения относительно их подлинности и пояснил, что эти обстоятельства являются основанием для доставления гражданина и его автомашины в ближайший отдел полиции. Далее инспектор ДПС заявил водителю, что может не изымать автомобиль и не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении, назвав ценой решения вопроса 30 тыс. рублей.

Мужчина смог дать инспектору ДПС только 20 тыс. рублей, после чего последний вернул документы и, не составив протокола об административном правонарушении, отпустил водителя.

Выявить данный факт стало возможным благодаря собственнику автомашины, который через непродолжительное время после передачи взятки инспектору ДПС, обратился в ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», где установил, что его машина зарегистрирована в установленном законом порядке, подлинность документов на нее не вызывает сомнений, после чего он обратился по телефону доверия в ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации, полученной от собственника автомашины, инспектор ДПС, получивший взятку, был задержан в тот же день сотрудниками службы безопасности ГУ МВД России по Иркутской области. Полученные в качестве взятки денежные средства на момент задержания находились при инспекторе ДПС и были у него изъяты, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Судом обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, судом назначены дополнительные виды наказания, которые подлежат реальному исполнению, это штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 100 000 рублей, а также лишение права занимать определенные должности в государственных органах власти органах местного самоуправления сроком на 7 лет 6 месяцев.

В течение испытательного срока осужденный обязан встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.