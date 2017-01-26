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Заведующую детского сада в Иркутской области будут судить за служебный подлог

Прокуратура Аларского района утвердила обвинительное заключение в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения района.

По версии следствия, обвиняемая, обладая организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями, исполняя должностные обязанности, умышленно из личной заинтересованности внесла ложные сведения в табеля учета рабочего времени. Якобы она преподавала бурятский язык в разные промежутки между 2014 и 2016 годом, что не соответствовало действительности.

Обвиняемая передавала табеля учета рабочего времени бухгалтеру учреждения, которая начислила последней заработную плату за проведение учебных мероприятий на общую сумму более 61 тыс. рублей.

Заведующей были переведены деньги, которыми она распорядилась по своему усмотрению, в т.ч. заплатила за перерегистрацию устава учреждения, за учебу на курсах и билеты на поездки на учебу, личный штраф, сообщает пресс-служба Прокуратуры иркутской области.

Заведующей образовательного учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).