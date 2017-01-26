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В Приангарье бывшего начальника пожарной части приговорили к колонии за взяточничество

Усть-Илимский городской суд осудил бывшего начальника пожарной части № 51 ФГКУ 14-й отряд ФПС по Иркутской области в г. Усть-Илимске за совершение шести эпизодов мошеннических действий в отношении подчиненных сотрудников пожарной части.

Суд установил, что в период 2013-2014 г.г. осужденный, пользуясь служебным положение, с целью незаконного обогащения, вводил своих подчиненных в заблуждение относительно намерений начальника отряда по их увольнению, а так же кандидатов на службу в МЧС относительно невозможности их трудоустройства, и под предлогом решения вопроса о дальнейшем пребывании на службе действующих сотрудников, решения вопроса трудоустройства кандидатов, требовал денег якобы для передачи начальнику отряда и для благоустройства территории пожарной части.

Таким образом он присвоил себе более 230 тыс. рублей.

Приговором обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Приговор в законную силу не вступил.