Новости

В Иркутске оштрафован начальник почтового отделения

Судебные приставы составили три протокола об административном правонарушении по трем фактам нарушения сроков доставки судебных извещений.

Нарушения выявлены судебными приставами в почтовом отделении № 44 г. Иркутска. Заказные письма из разряда «судебное», которые должны храниться на объектах почтовой связи не более семи дней, не были направлены адресатам и с отметкой «возврат» вернулись отправителю.

В отношении начальника почтового отделения гражданки М. вынесены постановления о наложении административного штрафа по ст. 13.26 КоАП РФ на сумму 500 рублей каждый.

У нее есть месяц, чтобы добровольно оплатить штрафы на общую сумму 1 тыс. 500 рублей. В случае их неуплаты, она будет привлечена к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области

Кроме того, в течение месяца гражданка М. обязана, в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ, рассмотреть представление об устранении причин, которые способствовали совершению административного правонарушения, и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление. В противном случае, она может быть привлечена к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.