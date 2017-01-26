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Названы лидеры объемов ввода жилья в Иркутской области

По итогам 2016 года Братск вошел в число городов Иркутской области, лидирующих по объемам ввода жилья, сообщили на конференции «Строительный комплекс России: проблемы и перспективы развития», которая прошла 25 января в Иркутске.

Всего на территории Иркутской области в 2016 году ввели 881,5 тыс. кв м жилья что составило 103,7% от установленного плана.

Строительные организации ввели 568,8 тыс. кв. м (64%), индивидуальные застройщики — 312,7 тыс. кв. м (36%).

Лидерами по объему ввода остались крупные города: 707,6 тыс. кв. м было построено на территориях Иркутска, Братска, Ангарского городского округа, в пятерку лучших вошли также Иркутский и Шелеховский районы, сообщает пресс-служба администрации города Братска