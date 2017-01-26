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Каждый второй абонент «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» в Сибири самостоятельно управляет просмотром телепередач

350 тысяч абонентов «Ростелекома» в Сибири выбрали услугу «Управление просмотром», что составляет 61% от всех пользователей IPTV компании в Сибирском федеральном округе. Востребованность услуги обусловлена широкими возможностями, которые предоставляет «Интерактивное телевидение». С июня прошлого года количество желающих управлять просмотром выросло на сто тысяч (с 250 тыс. на 31.06.16 до 350 тыс. на 31.12.16).

Опция «Управление просмотром» позволяет абонентам интерактивного телевидения при просмотре телевизионного контента пользоваться следующими возможностями: использовать паузы, функции перемотки, просмотра сначала, установить просмотр на запись, а затем просмотреть записанный архив передач за последние 72 часа эфира. Управляя просмотром, нельзя пропустить интересные фильмы и передачи, а также можно составить собственную телепрограмму на любой день.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, - отмечает заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»-Директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. - Все опции и сервисы, предлагаемые нашим абонентам, созданы для того, чтобы сделать привычный просмотр телевизора максимально удобным и функциональным. Такую возможность по достоинству оценили уже более полумиллиона жителей Сибири».

В 2016 году в топе телесмотрения у сибирских абонентов «Ростелекома» находились телеканалы из группы 1-2 мультиплексов (пакеты обязательных общедоступных телеканалов), такие как: «Первый канал», «Россия», НТВ. Из спутниковых – «Мульт», «Перец», Disney, Nickelodeon, НСТВ, CartoonNetwork, «Ю», «СТС Love», «Иллюзион +», «TV XXI Век».

Тренд телесмотрения в последние годы постепенно смещается с 1-2 мультиплексов на платные спутниковые каналы. Среднее время телесмотрения в прошлом году уменьшалось практически у всех 20-ти общедоступных телеканалов. Так, «Первый канал» абоненты «Ростелекома» смотрели в среднем меньше, чем в 2015, на 18 минут, «Россию 1» - на 6 минут, «ТНТ» - 24 минуты. Однако, несколько каналов увеличили среднюю длительность смотрения: СТС на 6%, «Карусель» на 9%, «Матч ТВ» на 34%, «Домашний» на 12%, «МузТВ» на 4%.

В 2016 году также повысился интерес к услуге «Видеопрокат». Число абонентов, ежемесячно приобретающих разнообразные фильмы и сериалы, выросло почти до 40 тысяч. Самым популярным контентом стали суперпремьеры прошлого года, права на показ которых приобрел «Ростелеком». Видеотека лицензионного контента компании насчитывает около 3000 художественных, документальных фильмов, мультфильмов и телесериалов.

Сегодня «Интерактивное ТВ» «Ростелекома» доступно во всех регионах Сибири и включает в себя более 220 цифровых каналов различной тематики, больше 60 из них в формате высокого разрешения (HD). Его преимущество - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций), Мультискрин, Мультирум и так далее. Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста.