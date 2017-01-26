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В Братске жители многоквартирного дома оплачивали общедомовые нужды в десятикратном размере

Прокуратура Падунского района г. Братска проверила информацию о подделке протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, председателем и секретарем которого в соответствии с записями в протоколе являлась одна из жительниц дома.

Установлено, что с 1 сентября 2016 года на основании указанного протокола собственники приняли решение распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний общедомового прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру площади каждого жилого и нежилого помещения.

Такое решение повлекло увеличение платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды в несколько десятков раз.

Проверка показала, что инициатор собрания собственником помещения в доме не являлась и не имела права инициировать такое собрание, а также голосовать по поставленным вопросам.

Кроме того, как выяснилось из записи в актах гражданского состояния и соответствующего свидетельства, на момент проведения собрания женщина была мертва.

Материалы проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).