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В Иркутской области предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей

Тулунская межрайонная прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства в деятельности пункта приема и отгрузки древесины, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

В ходе проверки межрайонной прокуратурой установлены нарушения при обращении с древесными отходами, в связи с чем предприниматель по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Также установлено, что предприниматель не соблюдал закон о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении деятельности по переработке древесины.

В связи с этим прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.41 КоАП РФ. Постановление направлено для рассмотрения в Службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

По выявленным нарушениям правил пожарной безопасности меры административной ответственности применены ОНД по г. Тулуну и Тулунскому району. Предпринимателю назначено 30 тыс. рублей штрафа по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ.

С целью устранения нарушений природоохранного законодательства прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обязании виновника получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, произвести очистку производственной территории от отходов лесопиления, оборудовать места для хранения отходов в соответствии с требованиями санитарных правил, внести плату за негативное воздействие в Управление Росприроднадзора по Иркутской области, а также принять меры к устранению нарушений пожарной безопасности, в том числе обустройству противопожарных резервуаров, доукомплектованию пожарного инвентаря, средств тушения пожаров в пункте приема и отгрузки древесины, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.