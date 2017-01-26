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В Забайкальском крае установлено почти 700 устройств самообслуживания Сбербанка

В Чите сегодня насчитывается 300 устройств самообслуживания Сбербанка, на территории районов Забайкальского края установлено еще почти 400 единиц техники.

- Найти ближайший банкомат Сбербанка достаточно просто, используя мобильное приложение интернет-банка Сбербанк Онлайн. С его же помощью можно убедиться в работоспособности устройства и узнать режим его работы, – отмечает начальник отдела Центра управления сети устройств самообслуживания Читинского отделения Сбербанка Андрей Лысяков.

С помощью устройств самообслуживания клиенты могут совершать платежи, переводы, вносить и снимать денежные средства со счета карты, открывать онлайн-вклады и управлять своими счетами через личный кабинет.