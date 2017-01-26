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Размер минимальной заработной платы в Иркутской области в 2017 году будет повышен дважды

Размер минимальной заработной платы в Иркутской области в 2017 году будет повышен дважды – с 1 апреля и с 1 июля. Это предусматривает трехстороннее соглашение, которое сегодня подписали Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров, председатель Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» Александр Оболкин и президент Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Алексей Соболь. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

С 1 апреля размер минимальной заработной платы у работников бюджетной сферы южных районов Иркутской области составит 8 798 рублей, с 1 июля он увеличится до 9 286 рублей. В северных районах суммы составят 11 369 и 12 000 рублей соответственно. Таким образом, с 1 апреля минимальные зарплаты будут составлять 90% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Иркутской области, а с 1 июля – 95%. С 1 января 2018 года минимальная заработная плата работников бюджетной сферы достигнет 100% величины прожиточного минимума. Во внебюджетном секторе экономики минимальные зарплаты уже приравнены к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Иркутской области.

Действие соглашения обеспечит повышение заработной платы более 112 тыс. человек.

- Я считаю, что подписание трехстороннего соглашения - это большое достижение. В мае прошлого года мы подписали первое с 2011 года соглашение об увеличении минимальной заработной платы и вышли на уровень 85% от прожиточного минимума, сегодня подписано новое соглашение, в котором Правительство Иркутской области берет на себя обязательства к 1 января 2018 установить размер минимальной заработной платы на уровне 100%, от прожиточного минимума, - сказал Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.