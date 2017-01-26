Новости

Музей «Тальцы» представил обновленный сайт

Ознакомиться с экспозицией архитектурно-этнографического музея «Тальцы» теперь можно в интернете. Начал работу обновлённый сайт учреждения. Разработчики создали современный дизайн, удобный интерфейс, включили видеоролики, в том числе с использованием материалов, снятых посетителями музея.

Сайт учитывает интересы разных категорий посетителей, предусмотрена версия для слабовидящих. Там можно познакомиться с программой мероприятий, информацией о доступности экспозиций для разных категорий посетителей, а также со всеми направлениями деятельности музея, в том числе, статьями научных сотрудников, основными направлениями комплектования фондов, списками дарителей, которые внесли вклад в пополнение коллекций.

Дополнять сайт музея смогут все желающие, присылая свои фотографии, сделанные в «Тальцах». Адрес сайта музея «Тальцы» - www.talci.ru

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области