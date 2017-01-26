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В 2017 году «Ростелеком» организует 35 точек доступа в интернет в селах Приангарья

«Ростелеком» приступил к выполнению работ, запланированных на 2017 год по предоставлению доступа в интернет по технологии Wi-Fi в сельской местности Приангарья. Проект реализуется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В текущем году оператор планирует подключить 35 точек доступа в 3 районах области.

Точки доступа со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек будут организованы по волоконно-оптическим линям связи: Заларинский район (в селах: Бабагай, Бажир, Новочеремхово, Черемшанка; деревнях: Тыреть 2-я, Большая заимка, Романенкина, Заблагар), Зиминский район (в селах: Басалаевка, Зулумай, Баргадай, Перевоз, Новолетники, Глинки, Филипповск, Харайгун; деревнях: Черемшанка, Мордино, Норы, Буринская дача Населенный пункт участок), Иркутский район деревни: Баруй, Сайгуты, Максимовщина, Егоровщина, Кыцигировка, Жердовка, Бургаз, Черемушка, Усть-Балей, Быково, Столбово, Горный, Поздняково, Горяшина, Лыловщина.

«Первая точка доступа в рамках программы была запущена в ноябре 2015 года в селе Капсал Эхирит-Булагатского района. К концу 2018 года мы планируем подключить в Иркутской области 219 коллективных точек доступа к скоростному интернету по технологии Wi-Fi. Важно отметить, что для реализации данного проекта будут построены новые оптоволоконные линии связи, а это значит, что появится возможность подключить к высокоскоростному интернету учреждения образования, здравоохранения, многофункциональные центры для оказания государственных и муниципальных услуг», – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Сама по себе точка доступа представляет собой железобетонную опору, на которой размещено оборудование, раздающее интернет-сигнал на скорости до 10 Мбит/с. Место для нее специалисты «Ростелекома» выбирали совместно с сельской администрацией. Оно отвечает всем требованиям: в центре, возле досугового учреждения, куда можно прийти владельцам мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Штатно радиус действия сигнала - 100 метров.

При строительстве точек доступа в основном используется оборудование отечественного производства. Постановлением Правительства установлен единый тариф - 45 рублей в месяц или 1,5 рубля в сутки. Также предусмотрен безлимитный доступ «0» рублей к сайтам из списка через сеть RTFree, в том числе портал госуслуг и сайты госорганов.

Согласно Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с, а это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживает около 4 млн. человек. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 2016 год, из 1616 населенных пунктов, в 1016 есть доступ в интернет: широкополосный или мобильный. Из 2 413 992 жителей Иркутской области возможность пользоваться интернетом есть 2 378 617, то есть у 98,5% населения, практически у каждого, за исключением малых сел с количеством жителей до 100 человек.