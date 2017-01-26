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14,2 млрд рублей налогов перечислила ВСЖД в 2016 году в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области

Структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за 2016 год перечислили в бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации более 16,8 млрд рублей, что выше аналогичного показателя предыдущего года на сумму более 1,6 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области. В казну Приангарья поступило более 14,2 млрд рублей, что почти на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2015 году.

По отдельным регионам налоговые выплаты составили:

- в бюджет и внебюджетные фонды Республики Бурятия перечислено более 2,4 млрд рублей, что на 557 млн рублей больше уровня 2015 года;

- в бюджет Забайкальского края – более 131,2 млн рублей;

- в бюджет Республики Саха (Якутия) – около 5,9 млн рублей;

- в бюджет Краснодарского края – 654 тыс. рублей;

- в бюджет г. Москвы – 332 тыс. рублей.

От общего количества отчислений налоговые составили более 8,8 млрд рублей, в том числе налог на прибыль – более 833 млн рублей, налог на имущество – более 3,7 млрд рублей, налог на доходы физических лиц – более 4,1 млрд рублей, прочие налоги – более 88 млн рублей.

Перечисления во внебюджетные фонды составили более 8 млрд рублей.